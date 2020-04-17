В САП завершили досудебное расследование по новым подозреваемым дела Краян

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по четверым новым подозреваемым в деле о завладении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке зданий завода Краян. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

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По версии следствия, новые подозреваемые могли быть причастны к коррупционной схеме покупки зданий обанкротившегося завода Краян по заведомо завышенной цене в 92 млн грн. В дальнейшем якобы эти деньги были легализированы через компанию с признаками фиктивности. По остальным восьмерым подозреваемым, среди которых есть и мэр Одессы Геннадий Труханов, дело уже слушается в Высшем антикоррупционном суде - очередное заседание назначено на 30 апреля.

Следствие открыло фигурантам материалы уголовного дела перед отправкой обвинительного акта в суд. Действия подозреваемых квалифицируются по ч. 1 ст. 191 УК (завладение имуществом при злоупотреблении служебным положением) и ч. 3 ст. 209 УК (отмывание доходов, полученных преступным путем).

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9 июля 2019 в САП заявили о несогласии с оправдательным приговором Геннадия Труханова, который был вынесен Малиновским районным судом Одессы.

24 января 2020 года в деле о хищении 92 млн грн бюджета Одессы при покупке здания завода "Краян" появились четыре новых подозреваемых.

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