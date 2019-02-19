В Станице отключат свет: как будет работать пункт пропуска

Станица Луганская (фото - LIGA.net)

Работа единственного контрольно-пропускного пункта в Луганской области в Станице завтра, 20 февраля, будет проходить в обычном режиме, несмотря на запланированное отключение электричества. Об этом сегодня LIGA.net сообщила пресс-секретарь Лисичанского погранотряда Нелли Доценко.

"На работу пункта пропуска отключение электричества никак не повлияет, поскольку есть достаточное количество генераторов", - отметила Доценко.

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По ее словам, пункт пропуска будет работать с 08:00 до 17:00.

Отвечая на вопрос, увеличилось ли количество украинцев, которые пересекают линию разграничения в последние дни, Доценко сказала, что в среднем этот показатель не изменился.

"Он сохраняется на уровне 9-10 тысяч в сутки, на выходных снижается, поскольку не работают финансовые учреждения (в Станице Луганской, - ред.)", - добавила она.

Станично-Луганская райгосадминистрациия сообщала, что 20 февраля с 08:00 до 16:30 запланировано отключение электроснабжения по таким улицам: Лермонтова, Юбилейная, Южная и КПВВ в связи с проведением ремонтных работ.

5 января 2018 года на контрольных пунктах въезда-выезда Станица Луганская и Майорск умерли два человека.