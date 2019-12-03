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"В целом неплохо, но..." Реакция Новосад на вердикт образованию

"В целом неплохо, но..." Реакция Новосад на вердикт образованию - Фото
Анна Новосад (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.12.2019, 12:01

Одно из "открытий" международного исследования по качеству образования PISA-2018 - то, что мальчики в Украине читают гораздо меньше девочек

Наиболее проблемной в Украине среди трех областей образования, которые оценивали в рамках международного исследования качества образования PISA-2018, является математика. Об этом у себя в Facebook, комментируя результаты отчета, написала министр образования и науки Анна Новосад.

"Все в целом очень неплохо, но", - начала она и перечислила проблемные места.

По словам Новосад, в Украине "достаточно значительный" процент учеников/студентов, у которых уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности ниже базового, и лишь "незначительный" процент достиг высокого уровня грамотности по крайней мере в одной из областей PISA.

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Среди 15-летних подростков 74% достигли базового уровня сформированности читательской грамотности, 64% - математической грамотности, 74% - естественнонаучной.

Более 46% украинцев в этом возрасте продемонстрировали высокий уровень читательской грамотности, почти 38% - грамотности по математике, и около 44% - в естественнонаучных дисциплинах.

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Кроме того, из исследования Новосад вынесла, что:

- в крупных городах уровень образования существенно лучше, чем в меньших, и намного - чем в селах, на хуторах и в целом в сельской местности ("Разница с крупными городами более чем в 2,5 года обучения", - отметила она);

- в целом в Украине ученики/студенты чувствуют себя более удовлетворенными жизнью, чем их сверстники в странах ОЭСР.

"Если очень обобщенно, то результаты PISA обнажили две проблемы - низкий уровень грамотности по математике и глубокое неравенство в доступе к лучшему образования в зависимости от места проживания и социально-экономического статуса", - резюмировала министр.

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образование Анна Новосад PISA
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