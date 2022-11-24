В Центре стратегических коммуникаций рассказали, как готовить без горячей воды и света

В Центре стратегических коммуникаций опубликовали советы, как приготовить еду без горячей воды и электричества.

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Гречневая каша

Коричневая гречка продается в магазинах уже готовая. На упаковке отмечено, что она обжарена и высушена. Если нет газа и электричества, крупу можно заранее замочить водой комнатной температуры, молоком или кефиром. Она должна настаиваться от 5 до 10 часов. Потому лучше замачивать ее на ночь.

Перловая каша

Эту крупу можно заливать как кипятком, так и обыкновенной водой. Но настаиваться в холодной воде она должна от 10 до 24 часов. Потому лучше залить ее с вечера.

Кускус

Крупу, залитую холодной водой, достаточно оставить на 20-30 минут для приготовления. При наличии горячей воды хватит 5-10 минут.

Овсянка (или овсянка в хлопьях)

Для приготовления в прохладной воде оставить настаиваться на 30 минут либо час. В кипятке – достаточно 20 минут.

Манная каша

Залейте манную кашу холодной водой или молоком, накройте и дайте 15-20 минут настояться.

Киноа

Залить холодной водой и оставить на ночь.

23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в частности по Киеву. В ряде регионов – перебои со снабжением электроэнергией.

В Киеве ракеты попали, по меньшей мере, в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В столичном районе погибли четыре человека, более 20 пострадали. В Киеве пропали свет, отопление и вода.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, на 07:35 на левом берегу Киева возобновили водоснабжение, 70% столицы остаются без электроэнергии.

Вадим Ребрина

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