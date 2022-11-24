UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, как готовить без горячей воды и света

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 11:46
В Центре стратегических коммуникаций рассказали, как готовить без горячей воды и света - Фото
Гречка (Фото - depositphotos. com)

В Центре стратегических коммуникаций опубликовали советы, как приготовить еду без горячей воды и электричества.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гречневая каша

Коричневая гречка продается в магазинах уже готовая. На упаковке отмечено, что она обжарена и высушена. Если нет газа и электричества, крупу можно заранее замочить водой комнатной температуры, молоком или кефиром. Она должна настаиваться от 5 до 10 часов. Потому лучше замачивать ее на ночь.

Перловая каша

Эту крупу можно заливать как кипятком, так и обыкновенной водой. Но настаиваться в холодной воде она должна от 10 до 24 часов. Потому лучше залить ее с вечера.

Кускус

Крупу, залитую холодной водой, достаточно оставить на 20-30 минут для приготовления. При наличии горячей воды хватит 5-10 минут.

Овсянка (или овсянка в хлопьях)

Для приготовления в прохладной воде оставить настаиваться на 30 минут либо час. В кипятке – достаточно 20 минут.

Манная каша

Залейте манную кашу холодной водой или молоком, накройте и дайте 15-20 минут настояться.

Киноа

Залить холодной водой и оставить на ночь.

  • 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в частности по Киеву. В ряде регионов – перебои со снабжением электроэнергией.
  • В Киеве ракеты попали, по меньшей мере, в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В столичном районе погибли четыре человека, более 20 пострадали. В Киеве пропали свет, отопление и вода. 
  • По словам мэра столицы Виталия Кличко, на 07:35 на левом берегу Киева возобновили водоснабжение, 70% столицы остаются без электроэнергии.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вода питание еда электроэнергия отопление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 