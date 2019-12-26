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В Украине 61% счастливых, а доля оптимизма выросла на 10% - опрос

В Украине 61% счастливых, а доля оптимизма выросла на 10% - опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
26.12.2019, 12:28

Больше всего счастливых людей - в западном регионе

61% украинцев считают себя очень или преимущественно счастливыми, а доля оптимизма в отношении будущего страны выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в результатах опроса фонда Деминициативы им. И. Кучерива.

Больше всего "счастливчиков" - в западном регионе - 72%, в центральном - 58%, южном - 65%, восточном - 55%. 

Основными чувством людей, когда они думают о будущем Украины, является надежда (56%), оптимизм (38%) и тревога (26%). По сравнению с прошлым 2018 годом несколько уменьшилась тревога (на 7%). Надежда и оптимизм преобладают во всех регионах Украины, оптимизм - особенно на западе (45%), а надежда - на юге (67%).

Опрос проведен 13-18 декабря 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3 %. Заказчик - посольство Нидерландов.

  • Согласно опросу группы Рейтинг 19-22 октября, с начала года количество тех украинцев, кто негативно оценивает экономическую ситуацию как в стране, так и в семье, уменьшилось вдвое.

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