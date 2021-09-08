В Украине более 2700 новых заболевших COVID-19: больше всего в Киеве и Харьковской области

За прошедшие сутки, 7 сентября, в Украине выявили 2772 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2197), больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 60 заболевших COVID-19 (днем ранее – 53), выздоровели – 1411 (1429), были госпитализированы – 1017 (485).

По всей стране сделали 67 391 тест на коронавирус (48 399). Методом ПЦР – 28 990 (22 596), ИФА – 8110 (7811), экспресс-тестов на антиген – 30 291 (17 992).

На утро 8 сентября в Украине выявили 2 303 276 заболевших коронавирусом, из них умерли 54 114 пациентов, выздоровели – 2 216 017.

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Марк Сировой

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