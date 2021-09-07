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Если выпиваете, у вас повышен риск заразиться коронавирусом: студенческое исследование

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 09:45
Если выпиваете, у вас повышен риск заразиться коронавирусом: студенческое исследование - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Американские ученые выяснили, что злоупотребляющие алкоголем молодые люди больше других рискуют заразиться коронавирусом. Об этом в препринте исследования на medRxiv пишут сотрудники Университета Индианы в Блумингтоне.

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Авторы в начале осеннего семестра 2020 года изучали выборку из 1267 студентов бакалавриата от 18 лет и старше (средний возраст 20 лет), проживающих в округе Монро, штат Индиана. Проверили их на алкогольную зависимость: примерно треть злоупотребляла.

44 участника спустя несколько месяцев получили положительный ПЦР-тест. 23 человека из них оказались малопьющими, 21 – злоупотребляли.

После учета различных факторов выяснилось, что любители выпить среди студентов в 1,89 раза чаще заражались. Также у них с большей вероятностью (на 18%) развивались типичные для штаммов того периода симптомы ковида (потеря обоняния и головная боль), хотя авторы и уточняют: эта связь не была статистически значимой.

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"Аналогичные результаты были получены после поправки на пол при рождении, расу и год обучения", – добавили исследователи.

Они полагают, что их результаты осенью 2021 года "могут иметь значение для планирования повторного открытия вузов", а в местах с повышенным риском заражения, вроде баров студенческих городков, "нужно принять меры защиты от COVID-19, например, носить маску".

Авторы признали, что их исследование наблюдательное, поэтому сделать вывод о причинно-следственной связи "сложно из-за возможности неизмеримого искажения". Также они указали на небольшой размер выборки.

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Евгений Пилипенко
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