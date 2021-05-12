В Украине больше 1000 человек за сутки вакцинировались от коронавируса второй дозой
12.05.2021, 09:36
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: Rungroj Yongrit/EPA)
Больше 1000 человек были привиты от коронавируса второй дозой вакцины за прошедшие сутки, 11 мая 2021 года. Данные опубликованы на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
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По данным СНБО, всего второй дозой вчера были вакцинированы 1233 человека, в лидерах – Днепропетровская область (464) и Винницкая область (341).
Первую прививку от коронавируса вчера получил 17 031 человек. Больше всего – во Львовской области (1731), Киеве (1217) и Запорожской области (1189).
Всего с начала кампании по вакцинации были сделаны 882 619 прививок первой дозой и 1928 – второй.
- В мае, по словам главы МОЗ Степанова, Украина получит почти 1 млн доз вакцины Pfizer.
- В США разрабатывают вакцину от коронавируса второго поколения.
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