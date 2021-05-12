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В Украине больше 1000 человек за сутки вакцинировались от коронавируса второй дозой

12.05.2021, 09:36
В Украине больше 1000 человек за сутки вакцинировались от коронавируса второй дозой - Фото
Вакцина CoronaVac от компании Sinovac (Фото: Rungroj Yongrit/EPA)

Больше 1000 человек были привиты от коронавируса второй дозой вакцины за прошедшие сутки, 11 мая 2021 года. Данные опубликованы на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

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По данным СНБО, всего второй дозой вчера были вакцинированы 1233 человека, в лидерах – Днепропетровская область (464) и Винницкая область (341).

Первую прививку от коронавируса вчера получил 17 031 человек. Больше всего – во Львовской области (1731), Киеве (1217) и Запорожской области (1189).

Всего с начала кампании по вакцинации были сделаны 882 619 прививок первой дозой и 1928 – второй.

Читайте также: Укол у дома: где и как в Украине можно вакцинироваться сегодня. Обновляемый список СНБО

Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19
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