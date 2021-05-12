В Украине больше 1000 человек за сутки вакцинировались от коронавируса второй дозой

Больше 1000 человек были привиты от коронавируса второй дозой вакцины за прошедшие сутки, 11 мая 2021 года. Данные опубликованы на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным СНБО, всего второй дозой вчера были вакцинированы 1233 человека, в лидерах – Днепропетровская область (464) и Винницкая область (341).

Первую прививку от коронавируса вчера получил 17 031 человек. Больше всего – во Львовской области (1731), Киеве (1217) и Запорожской области (1189).

Всего с начала кампании по вакцинации были сделаны 882 619 прививок первой дозой и 1928 – второй.

Читайте также: Укол у дома: где и как в Украине можно вакцинироваться сегодня. Обновляемый список СНБО

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.