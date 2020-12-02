В Украине чуть более 13 000 новых заболевших коронавирусом, выздоровели почти 14 000

Вчера, 1 декабря, в Украине зафиксирован 13 141 новый заболевший коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 498). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 744 ребенка и 579 медиков. Госпитализировали 1447 пациентов.

Скончались 169 заболевших (сутками ранее – 221), выздоровели 13 882 человека (сутками ранее – 10 023).

Официально за 1 декабря сделано 67 626 тестов на коронавирус (62 327 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 44 445 (33 817), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 181 (28 510).

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1735), Одесской (1 147), Киевской (975) и Запорожской (947) областях.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 758 264 заболевших COVID-19. 369 054 из них выздоровели, 12 717 – умерли.

Данные по областям:

Киев – 74 012 заболевших (1735 за сутки);

Одесская – 46 985 (1147);

Киевская – 39 503 (975);

Запорожская – 32 555 (947);

Сумская – 30 354 (727);

Харьковская – 56 361 (659);

Донецкая – 23 752 (595);

Львовская – 47 477 (586);

Ивано-Франковская – 37 546 (529);

Полтавская – 23 291 (528);

Ровенская – 31 798 (515);

Черниговская – 19 218 (501);

Днепропетровская – 40 148 (489);

Хмельницкая – 30 228 (477);

Николаевская – 19 448 (463);

Черкасская – 24 046 (456);

Волынская – 24 791 (308);

Херсонская – 10 659 (288);

Тернопольская – 28 375 (280);

Закарпатская – 23 646 (208);

Черновицкая – 34 150 (208);

Винницкая – 17 715 (146);

Житомирская – 30 233 (133);

Кировоградская – 5506 (124);

Луганская – 6467 (117).

Из-за большого суточного числа новых заболевших COVID-19 в Украине сохраняется возможность локдауна.

Вакцина от коронавируса компании Moderna показала 100% защиту от тяжелых случаев коронавируса, компания подала заявление о регистрации препарата в США и Евросоюзе.

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Денис Юдин

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