В Украине чуть более 13 000 новых заболевших коронавирусом, выздоровели почти 14 000
Вчера, 1 декабря, в Украине зафиксирован 13 141 новый заболевший коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 498). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 744 ребенка и 579 медиков. Госпитализировали 1447 пациентов.
Скончались 169 заболевших (сутками ранее – 221), выздоровели 13 882 человека (сутками ранее – 10 023).
Официально за 1 декабря сделано 67 626 тестов на коронавирус (62 327 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 44 445 (33 817), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 23 181 (28 510).
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве (1735), Одесской (1 147), Киевской (975) и Запорожской (947) областях.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 758 264 заболевших COVID-19. 369 054 из них выздоровели, 12 717 – умерли.
Данные по областям:
Киев – 74 012 заболевших (1735 за сутки);
Одесская – 46 985 (1147);
Киевская – 39 503 (975);
Запорожская – 32 555 (947);
Сумская – 30 354 (727);
Харьковская – 56 361 (659);
Донецкая – 23 752 (595);
Львовская – 47 477 (586);
Ивано-Франковская – 37 546 (529);
Полтавская – 23 291 (528);
Ровенская – 31 798 (515);
Черниговская – 19 218 (501);
Днепропетровская – 40 148 (489);
Хмельницкая – 30 228 (477);
Николаевская – 19 448 (463);
Черкасская – 24 046 (456);
Волынская – 24 791 (308);
Херсонская – 10 659 (288);
Тернопольская – 28 375 (280);
Закарпатская – 23 646 (208);
Черновицкая – 34 150 (208);
Винницкая – 17 715 (146);
Житомирская – 30 233 (133);
Кировоградская – 5506 (124);
Луганская – 6467 (117).
- Из-за большого суточного числа новых заболевших COVID-19 в Украине сохраняется возможность локдауна.
- Вакцина от коронавируса компании Moderna показала 100% защиту от тяжелых случаев коронавируса, компания подала заявление о регистрации препарата в США и Евросоюзе.
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