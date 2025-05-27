В Украине до конца года откроют 180 подземных школ – Шмыгаль

В то же время 80% украинских школ имеют укрытие разного типа, подчеркнул премьер

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

До конца текущего года в Украине планируют открыть около двух сотен подземных учебных заведений. Об этом на форуме "Образование новой Украины" сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, в Украине функционирует 15 подземных школ в прифронтовых районах. К концу года заработают 180 подземных пространств.

"В настоящее время 80% всех украинских школ имеют укрытие разного типа. Делаем все возможное, чтобы таких защищенных образовательных учреждений становилось больше", — подчеркнул Шмыгаль.

Также премьер рассказал, что на закупку школьных автобусов было направлено 2,8 млрд грн.

"В настоящее время это важно для того, чтобы иметь возможность объединять учебный процесс, увеличивать количество учеников, улучшать качество обучения и безопасность обучения. Учащиеся из самых отдаленных общин будут учиться очно, будут иметь и имеют эту возможность", — подчеркнул он.

Это часть комплексной политики школы офлайн, цель которой – вернуть за школьные парты сотни тысяч детей, уточнил Шмыгаль.

В январе 2025 года в Харькове открыли вторую подземную школу, в которой пока могут обучаться 750 детей. Когда будет завершена вторая очередь строительства, школа сможет принять около 1000 учеников.

3 февраля сообщалось, что в городе Вольнянск Запорожской области стартовали работы по строительству подземной школы.

7 мая Шмыгаль сообщал, что в Сумах планируют построить четыре подземных школы, а в пределах области – 11.