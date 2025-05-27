В Україні до кінця року відкриють 180 підземних шкіл – Шмигаль

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

До кінця поточного року в Україні планують відкрити майже дві сотні підземних навчальних закладів. Про це на форумі "Освіта нової України" повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондентка LIGA.net.

За його словами, в Україні функціонує 15 підземних шкіл у прифронтових районах. До кінця року запрацює 180 підземних просторів.

"Наразі 80% усіх українських шкіл мають укриття різного типу. Робимо все можливе, аби таких захищених освітніх закладів ставало більше", – наголосив Шмигаль.

Також прем’єр розповів, що на закупівлю шкільних автобусів спрямували 2,8 млрд грн.

"В цей час це важливо для того, щоб мати можливість об'єднувати навчальний процес, збільшувати кількість учнів, покращувати якість навчання і безпеку навчання. Учні з найвіддаленіших громад навчатимуться очно, будуть мати й мають цю можливість", – наголосив він.

Це частина комплексної політики школи офлайн, мета якої повернути за шкільні парти сотні тисяч дітей, уточнив Шмигаль.

У січні 2025 року в Харкові відкрили другу підземну школу, в якій поки що мають змогу навчатися 750 дітей. Коли буде завершена друга черга будівництва, школа зможе прийняти майже 1000 учнів.

3 лютого повідомлялося, що у місті Вільнянськ Запорізької області стартували роботи з будівництва підземної школи.

7 травня Шмигаль повідомляв, що в Сумах планують збудувати чотири підземні школи, а в межах області – 11.