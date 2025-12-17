В Украине фиксируют около 50 случаев туберкулеза нервной системы в год: данные по регионам

Случаи заболевания туберкулезом нервной системы фиксируются в основном у взрослых, но болеют и дети до 14-17 лет

Болезнь (Иллюстративное фото: freepik)

В Украине в 2024 году зафиксировано 44 случая туберкулеза нервной системы. Туберкулезный менингит, от которого 7 декабря умер украинский певец Михаил Клименко (ADAM), является одной из форм этой болезни. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответ на запрос LIGA.net.

Наибольшее количество случаев заболевания было зафиксировано во Львовской области - 14, и в Киеве - 10 больных, среди которых ребенок до 14 лет.

Также туберкулез нервной системы фиксировался в областях:

→ на Волыни, в Житомирской, Киевской, Полтавской и Харьковской – по одному;

→ в Винницкой – 2;

→ в Днепропетровской – 3;

→ в Закарпатской – 1, ребенок до 14 лет;

→ в Ивано-Франковской – 3;

→ в Одесской – 4, среди них ребенок до 14 лет;

→ в Сумской – 2;

Всего 44 случая болезни, среди которых трое больных – дети до 14 лет.

Перед началом полномасштабной войны в 2021 году было зафиксировано 54 случая туберкулеза нервной системы. Среди них семеро – дети до 14 лет и один подросток от 15 до 17 лет.

Больше всего было в Николаевской области – 16 случаев. Также болезнь была зафиксирована в областях:

→ на Волыни - 4, в том числе ребенок до 14 лет;

→ в Днепропетровской - 2, среди которых один ребенок до 14 лет

→ в Донецкой - 3;

→ в Закарпатской - 2, среди которых подросток 15-17 лет;

→ в Ивано-Франковской - 2, среди которых ребенок до 14 лет;

→ в Кировоградской - 8, среди которых ребенок до 14 лет;

→ в Полтавской - 3, среди которых ребенок до 14 лет;

→ в Сумской - один, ребенок до 14 лет;

→ в Тернопольской, Одесской, Харьковской и Херсонской - по одному;

→ в Черновицкой - 3, среди которых ребенок до 14 лет.

Данные о количестве зарегистрированных заболеваний туберкулеза нервной системы за 2025 год будут обнародованы в марте 2026 года. В Минздраве отметили, что отчеты по заболеваемости туберкулезом не содержат данные о смертности от туберкулеза нервной системы.