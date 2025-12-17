В Україні фіксують близько 50 випадків туберкульозу нервової системи на рік: дані за регіонами

Випадки захворювання на туберкульоз нервової системи фіксуються переважно у дорослих, але хворіють і діти до 14-17 років

Хвороба (Ілюстративне фото: freepik)

В Україні у 2024 році зафіксовано 44 випадки туберкульозу нервової системи. Туберкульозний менінгіт, від якого 7 грудня помер український співак Михайло Клименко (ADAM), є однією із форм цієї хвороби. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у відповідь на запит LIGA.net.

Найбільша кількість випадків захворювання була зафіксована у Львівській області – 14, та у Києві – 10 хворих, серед яких дитина до 14 років.

Також туберкульоз нервової системи фіксувався в областях:

→ на Волині, у Житомирській, Київській, Полтавській та Харківській – по одному;

→ у Вінницькій – 2;

→ у Дніпропетровській – 3;

→ у Закарпатській – 1, дитина до 14 років;

→ в Івано-Франківській – 3;

→ в Одеській – 4, серед них дитина до 14 років;

→ у Сумській – 2;

Загалом 44 випадки хвороби, серед яких троє хворих – діти до 14 років.

Перед початком повномасштабної війни у 2021 році було зафіксовано 54 випадки туберкульозу нервової системи. Серед них семеро – діти до 14 років та один підліток від 15 до 17 років.

Найбільше було у Миколаївській області – 16 випадків. Також хвороба була зафіксована в областях:

→ на Волині – 4, зокрема дитина до 14 років;

→ у Дніпропетровській – 2, серед яких одна дитина до 14 років

→ у Донецькій – 3;

→ у Закарпатській – 2, серед яких підліток 15-17 років;

→ в Івано-Франківській – 2, серед яких дитина до 14 років;

→ у Кіровоградській – 8, серед яких дитина до 14 років;

→ у Полтавській – 3, серед яких дитина до 14 років;

→ у Сумській – один, дитина до 14 років;

→ у Тернопільській, Одеській, Харківській та Херсонській – по одному;

→ у Чернівецькій – 3, серед яких дитина до 14 років.

Дані про кількості зареєстрованих захворювань туберкульозу нервової системи за 2025 рік будуть оприлюднені у березні 2026 року. У МОЗ зазначили, що звіти стосовно захворюваності на туберкульоз не містять дані про смертність від туберкульозу нервової системи.