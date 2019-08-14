В Украине ликвидируют Госэкоинспекцию: что будет взамен

В Украине намерены ликвидировать Государственную экологическую инспекцию. Соответствующее решение сегодня принял Кабмин, передает пресс-служба Министерства экологии.
Взамен планируют создать Государственную природоохранную службу. По словам министра Остапа Семерака, правовую базу для новой службы нарабатывали в течение последних лет. Он подчеркнул, что реформа структуры назрела давно, но важно "не просто изменить название".
В структуре новой службы планируют создать 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатский, Полесский, Приднепровский, Северо-Западный, Восточный, Столичный, Причерноморский, Подольский, Центральный и Юго-Восточный). Все 23 территориальных подразделения Госэкоинспекции намерены ликвидировать.
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