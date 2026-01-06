В Украине не вводили штрафные баллы для водителей – полиция опровергла слухи
В Украине не вводили штрафные баллы для водителей с 2026 года. Заявления, которые распространяются в сети относительно этого, – фейк, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
"В сети распространена информация, что с 2026 года заработала система штрафных баллов для водителей. Это не соответствует действительности", – подчеркнул он.
Билошицкий сообщил, что сейчас есть ряд законопроектов, которые должны урегулировать этот вопрос и ввести штрафные баллы в будущем. Украина берет пример с "передового опыта зарубежных стран".
Однако он отметил, что пока вопрос находится на рассмотрении, штрафные баллы не введены и не применяются.
"О таких масштабных нововведениях мы обязательно сообщим общественность заранее. Доверяйте проверенным источникам", – резюмировал Билошицкий.
- В январе 2022 года нардепы от Слуги народа зарегистрировали законопроект №6502, который предусматривает введение штрафных баллов для водителей.
- В июне 2025 года патрульная полиция объяснила, что права за "благодарность" на дороге аварийкой не забирают.
- В декабре того же года Конституционный суд подтвердил законность автоматических штрафов за перегрузку фур.
