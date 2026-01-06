В Україні не вводили штрафні бали для водіїв – поліція спростувала чутки
В Україні не впроваджували штрафні бали для водіїв із 2026 року. Заяви, які ширяться в мережі стосовно цього, – фейк, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Це не відповідає дійсності", – наголосив він.
Білошицький повідомив, що наразі є низка законопроєктів, які мають врегулювати це питання та запровадити штрафні бали в майбутньому. Україна бере приклад із "передового досвіду зарубіжних країн".
Однак він наголосив, що поки питання перебуває на розгляді, штрафні бали не запроваджені та не застосовуються.
"Про такі масштабні нововведення ми обов'язково повідомимо громадськість заздалегідь. Довіряйте перевіреним джерелам", – резюмував Білошицький.
- У січні 2022 року нардепи від Слуги народу зареєстрували законопроєкт №6502, який передбачає введення штрафних балів для водіїв.
- У червні 2025 року патрульна поліція пояснила, що права за "подяку" на дорозі аварійкою не забирають.
- У грудні того ж року Конституційний суд підтвердив законність автоматичних штрафів за перевантаження фур.
