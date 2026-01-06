В Україні не вводили штрафні бали для водіїв – поліція спростувала чутки

Були зареєстровані кілька законопроєктів щодо впровадження системи штрафних балів, але наразі вони не ухвалені

Патрульна поліція (Ілюстративне фото: t.me/patrolpolice_ua)

В Україні не впроваджували штрафні бали для водіїв із 2026 року. Заяви, які ширяться в мережі стосовно цього, – фейк, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"В мережі розповсюджено інформацію, що з 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Це не відповідає дійсності", – наголосив він.

Білошицький повідомив, що наразі є низка законопроєктів, які мають врегулювати це питання та запровадити штрафні бали в майбутньому. Україна бере приклад із "передового досвіду зарубіжних країн".

Однак він наголосив, що поки питання перебуває на розгляді, штрафні бали не запроваджені та не застосовуються.

"Про такі масштабні нововведення ми обов'язково повідомимо громадськість заздалегідь. Довіряйте перевіреним джерелам", – резюмував Білошицький.