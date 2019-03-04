В Украине объявили штормовое предупреждение: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным УкрГидрометцентра, 4 марта по Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25 м/с, кроме южной части. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ожидается дождь в восточных областях и на севере Левобережья, местами с мокрым снегом.

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По Киеву и области сегодня - дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook уточнила, что в Украине прогнозируются штормовые порывы ветра.

"А такой ветер - одна из самых характерных признаков ранней весны, когда атмосфера начинает перестраиваться с зимних на летние процессы. Направление ветра - юго-западное", - сказала она.

4 марта юго-западный ветер принесет в Украину потепление.