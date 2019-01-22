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22.01.2019, 08:47

В Украине отмечают День Соборности

В Украине отмечают День Соборности - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина отмечает 100-й юбилей подписания "акта Злуки"

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Сегодня, 22 января, украинцы отмечают День Соборности.

Этот праздник отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной Республики и Западноукраинской народной Республики.

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Статус государственного праздника День Соборности Украины получил в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР для образования единого (соборного) украинского государства.

В 2011 году День Соборности объединили с Днем Свободы, который ранее отмечался 22 ноября, под названием "День Соборности и Свободы Украины". В 2014 году указом президента Петра Порошенко праздник был восстановлен как День Соборности Украины.

22 января 1918 года Универсалом Центральной Рады была провозглашена независимость Украинской Народной Республики. Годом позже, 22 января 1919 года, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки (объединения) украинских земель, в единую Украину, утверждалось объединение двух тогдашних государств УНР и ЗУНР, возникшие на обломках Российской и Австро-Венгерской империй в единое соборное украинское государство.

В 1990 году провели масштабную акцию, которая стала самой яркой традицией праздника: сотни тысяч украинцев "живой" беспрерывной цепью впервые объединились между Львовом и Киевом.

С того времени в Украине "живые цепи" создавались неоднократно, они символизировали единство (соборность) украинцев, а День Соборности теперь отмечается на государственном уровне ежегодно.

В связи с празднованием Дня соборности 22 января в Киеве будет полностью ограничено движение всех видов транспорта, в том числе общественного - с 05:30 до окончания мероприятий

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Теги: украинцы, день соборности, акт злуки
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