В Украине отстранили от работы почти 3000 учителей, больше всего в Ровенской области – МОН

В Украине отстранили от работы почти 3000 учителей, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил в Telegram министр образования и науки Сергей Шкарлет.

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По оперативной информации департаментов образования и науки, от работы отстранены 2800 педагогических работников школ. Больше всего таких в Ровенской и Киевской областях – 384 и 281 человек соответственно.

Дистанционно в Украине продолжают работать 1200 школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в красной зоне (22 ноября было 1700 школ).

По информации министра, одной дозой вакцинировано 96,5% работников общеобразовательных учреждений, из них полный цикл вакцинации уже прошли более 563 000, или 86,4% от общего количества.

Лидируют по полному циклу вакцинирования:

Луганская область – 94,3%;

Сумская – 93,9%;

Донецкая – 93,8%;

Черкасская – 93,7%;

Харьковская – 93,5%.

Шкарлет выразил надежду, что в ближайшее время удастся возобновить очное обучение в школах по всей территории Украины, но подчеркнуо, что это будет зависеть от добросовестного отношения к противоэпидемиологическим мерам.

За сутки, 26 ноября, в Украине зафиксировали 14 200 заболевших COVID-19. Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1630), Донецкой (1044) и Полтавской (904) областях.

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Наталия Медведева

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