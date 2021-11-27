COVID-19. За сутки 14 200 заболевших, под 23 000 выздоровевших: данные по Киеву и областям

За сутки в Украине зафиксировали 14 200 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 936). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1630), Донецкой (1044) и Полтавской (904) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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По всей Украине за сутки умерли 568 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 608), выздоровели – 22 946 (24 569), были госпитализированы – 3305 (3208).

Официально сделали 95 515 тестов (93 059). Методом ПЦР – 47 289 (45 617), ИФА – 10 422 (9141), экспресс-тестов на антиген – 37 804 (38 301).

На утро 27 ноября в Украине всего зафиксировали 3 414 540 заболевших коронавирусом: умерли 84 717 инфицированных, выздоровели 2 899 967 пациентов.

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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1630 случаев коронавируса за сутки (днем ранее – 1438);

Винницкая область – 823 (860);

Волынская – 596 (589);

Днепропетровская – 866 (1022);

Донецкая – 1044 (970);

Житомирская – 360 (446);

Закарпатская – 414 (498);

Запорожская – 635 (1075);

Ивано-Франковская – 274 (313);

Киевская – 698 (714);

Кировоградская – 180 (182);

Луганская – 203 (182);

Львовская – 745 (850);

Николаевская – 490 (475);

Одесская – 624 (832);

Полтавская – 904 (953);

Ровенская – 558 (611);

Сумская – 365 (688);

Тернопольская – 232 (363);

Харьковская – 565 (590);

Херсонская – 219 (289);

Хмельницкая – 626 (681);

Черкасская – 596 (548);

Черновицкая – 172 (261);

Черниговская – 381 (506).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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