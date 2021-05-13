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В Украине побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 возникают в 0,22% случаев – Ляшко

13.05.2021, 15:03
В Украине побочные эффекты от вакцинации против COVID-19 возникают в 0,22% случаев – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине побочные явления зафиксированы в 0,22% случаев вакцинации от коронавируса. Об этом заявил в прямом эфире в Instagram Радио Свобода главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, все ухудшения здоровья человека в течение месяца после вакцинации рассматриваются как совпавшие по времени с вакцинацией. Проводится расследование, не являются ли они следствием прививки.

Всего побочные явления зафиксированы в 0,22% случаев от всех проведенных прививок. С начала кампании проведено более 900 000 прививок.

Около 1000 сообщений в Минздрав поступило по вакцине Covishield, по семь по вакцинам CoronaVac и Pfizer и 177 по вакцине AstroZeneca производства Южной Кореи.

Наиболее распространенные нежелательные явления после вакцинации – боль в месте прививки, покраснение, аллергическая реакция, головная боль и повышение температуры.

  • По словам Ляшко, в Украине разрабатывают три вакцины от коронавируса.
  • Сегодня, 13 мая, Ляшко заявил, что тест на антитела не является показателем эффективности вакцины и его не обязательно делать после прививки от коронавируса.

Читайте также: Иммунитет к безобидным коронавирусам может вести к смертельному течению COVID-19 – ученые

Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцинация AstraZeneca Pfizer-BioNTech COVISHIELD побочки
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