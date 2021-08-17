Коронавирус. В Украине под 900 новых заболевших – Одесская область догоняет Киев
За сутки 16 августа в Украине выявили 890 заболевших COVID-19 (днем ранее – 417). Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 27 больных COVID-19 (днем ранее – 14), выздоровели – 433 (248), госпитализированы – 379 (433).
Было сделано 47 429 тестов на коронавирус (19 071): методом ПЦР – 21 347 (10 238), ИФА – 7655 (1551), экспресс-тестов – 18 427 (7282).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 2 267 219 заболевших COVID-19: умерли 53 296 заразившихся, выздоровели – 2 197 508.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 127 (днем ранее – 59);
Винницкая область – 7 (35)
Волынская – 6 (6)
Днепропетровская – 49 (19)
Донецкая – 16 (8);
Житомирская – 12 (17);
Закарпатская – 22 (1);
Запорожская – 74 (0);
Ивано-Франковская – 24 (25);
Киевская – 48 (17);
Кировоградская – 1 (1)
Луганская – 68 (7);
Львовская – 49 (14)
Николаевская – 16 (12);
Одесская – 111 (47)
Полтавская – 10 (7);
Ровенская – 21 (5);
Сумская – 28 (32);
Тернопольская – 6 (25);
Харьковская – 86 (13);
Херсонская – 12 (30);
Хмельницкая – 43 (0);
Черкасская – 13 (6);
Черновицкая – 41 (28)
Черниговская – 0 (3).
Нет данных с временно оккупированного Крыма, части Луганской и Донецкой областей.
- На прошлой неделе в Украине достигли отметки в 7 млн прививок от COVID-19. Чаще всего использовали вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech), CoronaVac (Sinovac Biotech), Spikevax (Moderna).
- Минздрав не успевает достичь цели в 10 млн введенных доз вакцин от коронавируса до конца лета. Дедлайн перенесен на конец осени.
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