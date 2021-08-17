Коронавирус. В Украине под 900 новых заболевших – Одесская область догоняет Киев

За сутки 16 августа в Украине выявили 890 заболевших COVID-19 (днем ранее – 417). Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 27 больных COVID-19 (днем ранее – 14), выздоровели – 433 (248), госпитализированы – 379 (433).

Было сделано 47 429 тестов на коронавирус (19 071): методом ПЦР – 21 347 (10 238), ИФА – 7655 (1551), экспресс-тестов – 18 427 (7282).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 2 267 219 заболевших COVID-19: умерли 53 296 заразившихся, выздоровели – 2 197 508.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 127 (днем ранее – 59);

Винницкая область – 7 (35)

Волынская – 6 (6)

Днепропетровская – 49 (19)

Донецкая – 16 (8);

Житомирская – 12 (17);

Закарпатская – 22 (1);

Запорожская – 74 (0);

Ивано-Франковская – 24 (25);

Киевская – 48 (17);

Кировоградская – 1 (1)

Луганская – 68 (7);

Львовская – 49 (14)

Николаевская – 16 (12);

Одесская – 111 (47)

Полтавская – 10 (7);

Ровенская – 21 (5);

Сумская – 28 (32);

Тернопольская – 6 (25);

Харьковская – 86 (13);

Херсонская – 12 (30);

Хмельницкая – 43 (0);

Черкасская – 13 (6);

Черновицкая – 41 (28)

Черниговская – 0 (3).

Нет данных с временно оккупированного Крыма, части Луганской и Донецкой областей.

На прошлой неделе в Украине достигли отметки в 7 млн прививок от COVID-19. Чаще всего использовали вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech), CoronaVac (Sinovac Biotech), Spikevax (Moderna).

Минздрав не успевает достичь цели в 10 млн введенных доз вакцин от коронавируса до конца лета. Дедлайн перенесен на конец осени.

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Марк Сировой

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