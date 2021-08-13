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В Тернопольской области дельта-штаммом коронавируса заразился девятимесячный ребенок

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 12:01
В Тернопольской области дельта-штаммом коронавируса заразился девятимесячный ребенок - Фото
Иллюстративное фото: Aleksander Kozminski/ЕРА

В Тернопольской области зафиксирован случай заболевания девятимесячного ребенка дельта-штаммом коронавируса. Об этом на брифинге заявила начальница департамента здравоохранения Тернопольского ОГА Ольга Ярмоленко, сообщает сайт Тернополяны.

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По словам Ярмоленко, маму с девятимесячным ребенком госпитализировали в Кременце. В Тернопольской области штаммом дельта болеют еще два ребенка, оба находятся на стационарном лечении.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что на 12 августа в Украине зарегистрировали 300 случаев заражения штаммом дельта. По словам главного санврача Игоря Кузина, в Киеве штамм дельта выявлен у 21 пациента, а в Ровенской области 80% заболевших заражены именно этим штаммом.

Читайте также: Минздрав назвал симптомы дельта, которые отличают его от других вариантов коронавируса

Денис Юдин
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тернопольская область коронавирус COVID-19 штамм дельта
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