В Тернопольской области дельта-штаммом коронавируса заразился девятимесячный ребенок

В Тернопольской области зафиксирован случай заболевания девятимесячного ребенка дельта-штаммом коронавируса. Об этом на брифинге заявила начальница департамента здравоохранения Тернопольского ОГА Ольга Ярмоленко, сообщает сайт Тернополяны.

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По словам Ярмоленко, маму с девятимесячным ребенком госпитализировали в Кременце. В Тернопольской области штаммом дельта болеют еще два ребенка, оба находятся на стационарном лечении.

Пресс-служба Минздрава сообщила, что на 12 августа в Украине зарегистрировали 300 случаев заражения штаммом дельта. По словам главного санврача Игоря Кузина, в Киеве штамм дельта выявлен у 21 пациента, а в Ровенской области 80% заболевших заражены именно этим штаммом.

На начало августа 2021 года только 0,4% среди госпитализированных в Украине с коронавирусом были вакцинированы двумя дозами.

Исследование в Катаре показало, что вакцина от Moderna эффективнее, чем Pfizer, против штамма дельта.

Вчера, 12 августа, в Украине выявили 1263 новых заболевших коронавирусом, 44 пациента умерли.

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Денис Юдин

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