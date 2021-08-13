Коронавирус. В Украине 1263 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Одесской области
Вчера, 12 августа, в Украине выявили 1263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1247), выздоровели 1007 пациентов (днем ранее – 1039). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 73 ребенка и 52 медика. Госпитализированы 613 человек (сутками ранее – 588), 44 пациента умерли (сутками ранее – 24).
Официально за 12 августа сделаны 47 355 тестов на коронавирус (48 051 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 318, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8133, экспресс-тестов на антиген – 16 904.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Донецкой, Львовской и Харьковской областях:
Киев – 166 заболевших за сутки;
Одесская область – 99;
Донецкая – 84;
Львовская – 78;
Харьковская – 78;
Днепропетровская – 70;
Херсонская – 63;
Запорожская – 62;
Луганская – 54;
Сумская – 54;
Тернопольская – 46;
Киевская – 45;
Черновицкая – 42;
Черниговская – 41;
Хмельницкая – 39;
Полтавская – 34;
Черкасская – 34;
Ивано-Франковская – 31;
Винницкая – 30;
Николаевская – 30;
Житомирская – 25;
Ровенская – 24;
Закарпатская – 22;
Волынская – 6;
Кировоградская – 6.
- В течение двух недель в Украине прогнозируют вспышку коронавируса на фоне распространения более заразного штамма дельта. Минздрав готовится к новой волне эпидемии по трем сценариям.
- В Украине вакцинация от COVID-19 доступна всем желающим взрослым и некоторым детям 12+. Прививки делают вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinovac, AstraZeneca/Oxford – все они одобрены ВОЗ для экстренного использования.
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