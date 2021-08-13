Коронавирус. В Украине 1263 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Одесской области

Вчера, 12 августа, в Украине выявили 1263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1247), выздоровели 1007 пациентов (днем ранее – 1039). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших – 73 ребенка и 52 медика. Госпитализированы 613 человек (сутками ранее – 588), 44 пациента умерли (сутками ранее – 24).

Официально за 12 августа сделаны 47 355 тестов на коронавирус (48 051 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 22 318, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 8133, экспресс-тестов на антиген – 16 904.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 263 864 заболевших COVID-19, из них 2 195 798 выздоровели, 53 217 человек умерли. Проведено более 11,6 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Донецкой, Львовской и Харьковской областях:

Киев – 166 заболевших за сутки;

Одесская область – 99;

Донецкая – 84;

Львовская – 78;

Харьковская – 78;

Днепропетровская – 70;

Херсонская – 63;

Запорожская – 62;

Луганская – 54;

Сумская – 54;

Тернопольская – 46;

Киевская – 45;

Черновицкая – 42;

Черниговская – 41;

Хмельницкая – 39;

Полтавская – 34;

Черкасская – 34;

Ивано-Франковская – 31;

Винницкая – 30;

Николаевская – 30;

Житомирская – 25;

Ровенская – 24;

Закарпатская – 22;

Волынская – 6;

Кировоградская – 6.

Читайте также: Ляшко: Среди заболевших COVID-19 в Украине за три месяца – меньше 1% вакцинированных

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.