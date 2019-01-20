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20.01.2019, 11:30

В Украине рождаются меньше, чем умирают - Госстат

В Украине рождаются меньше, чем умирают - Госстат - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным Госстата, численность населения Украины превышает 42 млн человек

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В Украине показатель рождаемости ниже уровня смертности. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По состоянию на 1 декабря 2018 года превышение числа умерших над числом рожденных составляло: на 100 умерших - 58 рожденных.

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"Численность населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 млн человек. Количество населения в Украине в течение января-ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тысячи человек", - сказано в материале.

В 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим годом. Если за первые 11 месяцев прошлого года в Украине родилось 312,6 тысяч детей, то за аналогичный период 2017 году - 335,5 тысяч. 

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Данные: www.ukrstat.gov.ua

Данные Госстата не учитывают население на территориях временного оккупированного Крыма и Донбасса. 

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Теги: Госстат, смертность, статистика, население, рождаемость, численность населения
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