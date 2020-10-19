В Украине самая короткая в Европе ожидаемая продолжительность здоровой жизни – GBD Study

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине – ниже среднемирового показателя, говорится в исследовании Global Burden of Disease Study 2019

В Украине в 2019 году была самой низкой в Европе ожидаемая продолжительность здоровой жизни (Healthy life expectancy, HALE). Об этом говорится в исследовании Global Burden of Disease Study 2019, которое было опубликовано в журнале Lancet.

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Для Украины этот показатель составил 61,7 лет. При этом среднемировая ожидаемая продолжительность здоровой жизни составила 63,5 лет (в 2000 году – 58,6).

Ученые отнесли Украину в регион Восточная Европа, для которого средний HALE составил 62,0 лет. В этот же регион включены Беларусь (65,0), Эстония (68,0), Латвия (66,2), Литва (66,5), Молдова (65,0) и Россия (63,7).

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В Центральной Европе лидером по ожидаемой продолжительности здоровой жизни стала Словения (70,1). В Западной Европе целый ряд стран имеет показатель выше 70 лет, лидерами при этом являются Исландия (71,9) и Швейцария (71,7).

В то же время HALE ниже 70 лет зафиксировали в Германии (69,5), Бельгии (69,5), Дании (69,7), Греции (69,7), Монако (68,9), Великобритании (68,9) и на Кипре (69,8).

СПРАВКА. HALE указывает на ожидаемое количество лет, прожитых в добром здравии. Для подсчета показателя исследователи использовали количество лет, прожитых с инвалидностью на душу населения, таблицы продолжительности жизни и стандартные демографические методы. В рамках Global Burden of Disease Study 2019 проанализировали ряд демографических показателей в 204 странах и территориях с 1950 по 2019 год.

В 2019 году сообщалось, что в Японии установлена рекордная средняя продолжительность жизни: 87,3 года для женщин и 81,2 года для мужчин.

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Марк Сировой

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