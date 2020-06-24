В Украине снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - Минздрав

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В этом сезоне (30 сентября 2019 — 17 мая 2020) в Украине гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек (в прошлом сезоне — 5,4 млн), в то же время число пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (в том числе пневмониями) выросло вдвое по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в Минздраве объясняют карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19.

Из 4,9 млн заболевших 160 181 человек нуждался в госпитализации, из которых 72% - это дети до 17 лет.

За сезон зарегистрировали 71 летальный случай от гриппа и ОРВИ. Это подтверждено лабораторно методом ПЦР. Среди умерших было двое детей.

По мнению МОЗ, летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием у умерших сопутствующих хронических заболеваний и отсутствием вакцинации против гриппа.

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"Количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), в том числе с пневмониями, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым сезоном", - сказано в сообщении.

С начала отчетного сезона против гриппа вакцинировались 238 079 человек (0,6% населения) при имеющихся 542 000 доз вакцины. Доля детей среди привитых составляет 10,5%.

За прошедшие сутки, 23 июня, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 940 человек. Это наивысший показатель за все время эпидемии в стране. В Минздраве рост заболеваемости увязали с нарушением карантинных рекомендаций. Всего с дня объявления противоэпидемиологических мер в стране зарегистрировали 39 014 заболевших COVID-19, из них 1051 умер, а 17 409 выздоровели.

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