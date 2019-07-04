В Украине спадет жара: шквалы и град - погода, карта

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Сегодня, 4 июля, на большинстве территории без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Существенные осадки маловероятны, много солнца, температура воздуха - лучше не бывает, + 21 + 26 градусов. Даже с юга сильная жара уйдет, там ожидается + 25 + 29, местами до +30 градусов", - отметила Диденко.

Она уточнила, что на севере северо-западный ветер может периодически существенно усиливаться, и возможны локальные небольшие дожди. "Отдельные дожди также вероятны в Луганской и Донецкой областях", - добавила синоптик.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве - без существенных осадков, только в отдельных районах может увеличиться облачность и влажность, + 20, + 23 градуса.

"В ближайшей перспективе существенные дожди с грозами возможны на Ивана, 7 июля, и 8 июля", - отметила Диденко.

Позже на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили о штормовом предупреждении.

"По данным УкрГидрометцентра, 4 июля в южной части страны местами грозы и шквалы 15-20 м/с", - отметили в ГСЧС.

27 июня в Киеве и области из-за грозы, ливня и ветра 25-28 м/с были повалены деревья и повреждены конструкции зданий. Вчера, 2 июля, синоптики предупреждали о шквалах почти по всей территории Украины.

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