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Украинских норок на коронавирус еще не тестировали

27.11.2020, 17:14
Украинских норок на коронавирус еще не тестировали - Фото
норка ЕРА

На украинских фермах по разведению норок будет организован усиленный контроль за ситуацией с заболеваемостью животных коронавирусом. Проведение мониторинга на фермах обсудят на встрече с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба Кабмина.

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Там говорят, что встреча состоится в ближайшее время.

По словам главы Госпродпотребслужбы, по результатам проведения мониторинга будут приниматься дальнейшие решения. Также будет изучена возможность проведения лабораторных исследований норок на SARS-CoV-2 на основе европейского опыта.

"Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках. Я сама пришла к власти из бизнеса и очень хорошо понимаю все проблемы и переживания предпринимателей. Никто не будет создавать проблемы там, где их нет. Но государство должно контролировать ситуацию", – сказала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Вадим Ребрина
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норка Госпродпотребслужба коронавирус   COVID-19

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