В Ирландии собираются убить всех норок на фермах, хотя у них нет COVID-19

Тестирование норок в Ирландии на сегодняшний день не выявило положительных результатов на COVID-19

Министерство сельского хозяйства Ирландии ведет переговоры с тремя местными норковыми фермами об убийстве всех выращенных норок после соответствущих рекомендаций главного врача страны Тони Холохана. Об этом сообщает The Irish Times.

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Главврач рекомендовал в срочном порядке провести "выбраковку" всех норок, количество которых в стране оценивается в 120 000 голов. Причина — риск того, что норка может передать мутировавший штамм коронавируса обратно человеку и негативно повлиять эффективность вакцинации.

При этом чиновник заявил, что тестирование норок в Ирландии на сегодняшний день не выявило положительных результатов на COVID-19.

20 мая 2020 года стало известно о первом случае заражения человека коронавирусом от норки в Нидерландах.

В июле вспышка COVID-19 произошла на норковой ферме в Испании, владельцы решили уничтожить около 100 000 животных.

5 ноября аналогичная вспышка мутировавшего коронавируса случилась в Дании – крупнейшем в мире производителе норкового меха. Власти заявили, что придется уничтожить до 17 млн норок.

18 ноября в Дании убили норок на 284 фермах.

Вадим Ребрина

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