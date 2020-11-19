UA

В Ирландии собираются убить всех норок на фермах, хотя у них нет COVID-19

19.11.2020, 20:05
В Ирландии собираются убить всех норок на фермах, хотя у них нет COVID-19 - Фото
Норка (depositphotos.com)

Тестирование норок в Ирландии на сегодняшний день не выявило положительных результатов на COVID-19

Министерство сельского хозяйства Ирландии ведет переговоры с тремя местными норковыми фермами об убийстве всех выращенных норок после соответствущих рекомендаций главного врача страны Тони Холохана. Об этом сообщает The Irish Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Главврач рекомендовал в срочном порядке провести "выбраковку" всех норок, количество которых в стране оценивается в 120 000 голов. Причина — риск того, что норка может передать мутировавший штамм коронавируса обратно человеку и негативно повлиять эффективность вакцинации.

При этом чиновник заявил, что тестирование норок в Ирландии на сегодняшний день не выявило положительных результатов на COVID-19.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
норка ирландия коронавирус  COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме

Партнерский проектКак выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме
 