В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус - МОЗ

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус. По информации пресс-службы МОЗ, сейчас тестируют 2500-3000 человек в день.
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"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине втрое увеличено количество тестирований на коронавирус, чтобы максимально проявлять инфицированных", - сказано в сообщении.
В МОЗ отметили, что если ранее проводили до тысячи тестов, то сейчас от 2500 до 3000.
Ранее в Минздраве заявили, что изменили алгоритм тестирования на коронавирус. Теперь тесты будут делать всем, кто болеет пневмонией; всем людям с горячкой; всем контактным лицам.