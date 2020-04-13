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В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус - МОЗ

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус - МОЗ - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
13.04.2020, 17:23

В МОЗ отметили, что если ранее проводили до тысячи тестов, то сейчас от 2500 до 3000

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус. По информации пресс-службы МОЗ, сейчас тестируют 2500-3000 человек в день.

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"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине втрое увеличено количество тестирований на коронавирус, чтобы максимально проявлять инфицированных", - сказано в сообщении.

В МОЗ отметили, что если ранее проводили до тысячи тестов, то сейчас от 2500 до 3000.

Ранее в Минздраве заявили, что изменили алгоритм тестирования на коронавирус. Теперь тесты будут делать всем, кто болеет пневмонией; всем людям с горячкой; всем контактным лицам.

  • По данным на 9:00 12 апреля, в Украине 2777 заболевших COVID-19, 83 умерли, 89 выздоровели. За сутки выявлено 266 новых случаев.
  • По словам главного санврача Виктора Ляшко, пик эпидемии в Украине ожидается 17 апреля.
Вадим Ребрина
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