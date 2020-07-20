В Украине заболели COVID-19 почти 8000 медиков - Минздрав

По данным Минздрава, с начала эпидемии заболели 59 493 человека, из них 4204 ребенка и 7985 медработников

По состоянию на 20 июля COVID-19 заразились 7985 медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"За все время пандемии заболели 59 493 человека, из них 4204 ребенка, а также 7985 медработников ", - отметил Степанов.

По его словам, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 27 медработников и 34 детей, всего госпитализировали 134 человека.

начала апреля до настоящего времени уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией медицинских работников снизился более чем вдвое 30 июня Степанов заявил , что с

19 июля в Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на подстанции скорой медицинской помощи.

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Арина Толина

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