В Украине заболели COVID-19 почти 8000 медиков - Минздрав
20.07.2020, 11:02
Иллюстративное фото: Роман Балук
По данным Минздрава, с начала эпидемии заболели 59 493 человека, из них 4204 ребенка и 7985 медработников
По состоянию на 20 июля COVID-19 заразились 7985 медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"За все время пандемии заболели 59 493 человека, из них 4204 ребенка, а также 7985 медработников ", - отметил Степанов.
По его словам, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 27 медработников и 34 детей, всего госпитализировали 134 человека.
- 30 июня Степанов заявил, что с начала апреля до настоящего времени уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией медицинских работников снизился более чем вдвое
- 19 июля в Бердянске зафиксировали вспышку COVID-19 на подстанции скорой медицинской помощи.
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