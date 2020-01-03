В Украине задержали более 115 000 пьяных водителей в 2019 году

С Южного моста Киева сняли трех человек (Фото: патрульная полиция)

В Украине патрульные полицейские задержали более 115 000 пьяных водителей в течение 2019 года. Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"115 711 - именно столько водителей полицейские привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения в прошлом 2019 году", - сказал Билошицкий.

По его словам, за первое задержание в состоянии алкогольного опьянения пока водителю грозит штраф в 10 200 грн и лишение права управлять авто в год.

"За повторное правонарушение в течение года - штраф 20400 грн и три года лишения права управления транспортным средством; за третье и более нарушений в течение года - штраф 40800 грн и 10 лет лишения права управления автомобилем", - уточнил он.

Он напомнил, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови - 0,2 промилле.