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В Украине задержали более 115 000 пьяных водителей в 2019 году

В Украине задержали более 115 000 пьяных водителей в 2019 году - Фото
С Южного моста Киева сняли трех человек (Фото: патрульная полиция)
03.01.2020, 13:05

За первое задержание в состоянии алкогольного опьянения водителю грозит 10 200 грн штрафа

В Украине патрульные полицейские задержали более 115 000 пьяных водителей в течение 2019 года. Об этом сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"115 711 - именно столько водителей полицейские привлекли к ответственности за управление в состоянии опьянения в прошлом 2019 году", - сказал Билошицкий.

По его словам, за первое задержание в состоянии алкогольного опьянения пока водителю грозит штраф в 10 200 грн и лишение права управлять авто в год.

"За повторное правонарушение в течение года - штраф 20400 грн и три года лишения права управления транспортным средством; за третье и более нарушений в течение года - штраф 40800 грн и 10 лет лишения права управления автомобилем", - уточнил он.

Он напомнил, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови - 0,2 промилле.

  • 26 декабря cообщалось, что МВД инициирует ужесточение наказания водителей за наезды на людей. 
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алкоголь водители штрафы Алексей Билошицкий
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