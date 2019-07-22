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В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта - Фото
Погода (фото - unsplash.com)
22.07.2019, 09:44

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра, 23 июля, похолодает

22 июля атмосферный фронт придет в Украину, с 23 июля ожидается незначительной похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, атмосферный фронт в понедельник принесет в западные и северные области кратковременные дожди, местами с грозами.

Фото: meteo.gov.ua

"Фронт постепенно переместиться на восток, юго-восток, поэтому вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областей, кроме Днепропетровкой. На востоке и  на большинстве территории юга в понедельник будет преобладать сухая солнечная погода", - отметила Диденко.

Температура воздуха 22 июля существенно не изменится, днем ​​+25, + 30, на западе + 23 + 28, на юге и востоке плюс большинство центральных областей ожидается + 28, + 33 градуса.

"В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем ​​+25, +27 градусов. Во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включая Киев, температура воздуха ощутимо снизится", - уточнила синоптик.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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Наталья Диденко погода карта дожди похолодание
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