В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода – карта

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на западе ожидаются дожди, до +18 градусов

Cегодня в Украину придет атмосферный фронт, который принесет на запад дожди, местами с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, осадки прогнозируются в Житомирской и Винницкой областях.

Температура воздуха ожидается до +18, +23 градусов, в Крыму до +25 градусов.

В западных областях местами +16, +18 градусов.

В Киеве вторник будет с облаками, но без существенных осадков. Ветер – южный, порывистый.

"В дальнейшем воздух станет свежее на 2-4 градуса. В ближайшее время теплее будет на востоке и юге Украины, +20, а прохладнее – в западной части, +13 +16 градусов", – уточнила Диденко.

Она добавила, что на севере и в центре +15, +19 градусов.

18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.

Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.

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Арина Толина

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