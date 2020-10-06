В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода – карта
По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на западе ожидаются дожди, до +18 градусов
Cегодня в Украину придет атмосферный фронт, который принесет на запад дожди, местами с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, осадки прогнозируются в Житомирской и Винницкой областях.
Температура воздуха ожидается до +18, +23 градусов, в Крыму до +25 градусов.
В западных областях местами +16, +18 градусов.
В Киеве вторник будет с облаками, но без существенных осадков. Ветер – южный, порывистый.
"В дальнейшем воздух станет свежее на 2-4 градуса. В ближайшее время теплее будет на востоке и юге Украины, +20, а прохладнее – в западной части, +13 +16 градусов", – уточнила Диденко.
Она добавила, что на севере и в центре +15, +19 градусов.
- 18 сентября в этом году в Украину пришла "настоящая" осень.
- Последние пять лет на Земле стали самыми теплыми в истории наблюдений.
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