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В Украину идут снегопады. В Киеве водителей просят не садиться за руль – карта погоды

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2022, 17:43
В Украину идут снегопады. В Киеве водителей просят не садиться за руль – карта погоды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украину идут снегопады – завтра, 9 января, осадки ожидаются по всей стране, кроме южных регионов. В Киеве в связи со сложными погодными условиями запретят въезд крупногабаритного транспорта в столицу, а водителей просят по возможности не садиться за руль. Об этом сообщают Укргидрометцентр и КГГА.

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Завтра в западных и северных областях ожидается мокрый снег. Ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской областях синоптики прогнозируют значительный мокрый снег, а утром и днем – в Киевской области. Прирост снежного покрова будет на уровне 4-10 см. Также местами ожидается налипание мокрого снега, на остальной территории страны – мокрый снег и дождь, ночью гололедица.

В Украину идут снегопады. В Киеве водителей просят не садиться за руль – карта погоды

Температура ночью – 1-6 градусов мороза, в восточных областях – 7-12 градусов мороза. Днем ожидается ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. В южной части страны синоптики прогнозируют 4-9 градусов тепла.

Завтра в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах будет гололедица, объявлен первый уровень опасности.

В Киеве 9 января с 7:00 до 10:00 будет запрещен въезд крупногабаритного транспорта в столицу, чтобы не мешать работе снегоуборочной спецтехники избежать пробок.

Власти города просят водителей по возможности не пользоваться личными авто во время снегопада и не парковать автомобили на обочинах. Водителей предупреждают, что автомобили, мешающие работе спецтехники, могут эвакуировать.

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Оксана Житнюк
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