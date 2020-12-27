В Украину из России пытались провезти нож с гравировкой ФСБ РФ и кинжалы – фото, видео

На пограничном пункте Сеньковка в Черниговской области задержали двух мужчин. 55-летний россиянин вез в Украину восточные сабли и кинжалы, а второй, 47-летний украинец, возвращался в страну из России, имея при себе запрещенные ножи, на одном из которых стояла гравировка ФСБ РФ, сообщает пресс-служба ГПСУ.

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В результате все сабли, кинжалы и ножи были изъяты и переданы в Нацполицию для проведения экспертизы – для установления, относятся ли они к холодному оружию.

Дополнительно в полицию было направлено сообщение о выявлении признаков уголовного нарушения по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Максимальное санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

23 декабря из Украины пытались незаконно вывезти уникальное издание Кобзаря со 160-летней историей, а также скрипку Страдивари.

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Дарья Мостовая

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