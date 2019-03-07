Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.03.2019, 11:11

В Украину пришел антициклон: какой будет погода - карта

В Украину пришел антициклон: какой будет погода - карта - Фото
Фото: LIGA.net

По прогнозам Укргидрометцентра, 8 марта ожидается до +15 градусов

Реклама
Реклама

В четверг, 7 марта, в Украине - cолнечная погода, местами сильный ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Антициклон обеспечит сухую погоду во всех областях. Противостояние этого антициклона и циклона над Северным морем вызовет сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м/с, на западе и севере", - отметила Диденко.

Реклама

По ее словам, температура воздуха в течение дня повысится до  + 12 градусов.

"В западных областях потеплеет до + 15 градусов. Холоднее еще будет на востоке, северо-востоке, Полтавщине, в районах Днепра, Запорожье до + 3 + 7 градусов", - сказала синоптик.

В Киеве - солнечно, тепло и ветрено, до +9 градусов.

"8 марта будет еще теплее до +15 градусов, но с небольшим дождем. 9 марта - теплая погода, днем ​​будет ясно. 10 марта похолодает на несколько градусов и пойдет дождь", - уточнила Диденко.

4 марта сообщалось, что юго-западный ветер принесет в Украину потепление.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Наталья Диденко, погода, 8 марта, антицклон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 