В Украину пришел антициклон: какой будет погода - карта

Фото: LIGA.net

В четверг, 7 марта, в Украине - cолнечная погода, местами сильный ветер. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Антициклон обеспечит сухую погоду во всех областях. Противостояние этого антициклона и циклона над Северным морем вызовет сильный штормовой ветер, с порывами до 15-22 м/с, на западе и севере", - отметила Диденко.

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По ее словам, температура воздуха в течение дня повысится до + 12 градусов.

"В западных областях потеплеет до + 15 градусов. Холоднее еще будет на востоке, северо-востоке, Полтавщине, в районах Днепра, Запорожье до + 3 + 7 градусов", - сказала синоптик.

В Киеве - солнечно, тепло и ветрено, до +9 градусов.

"8 марта будет еще теплее до +15 градусов, но с небольшим дождем. 9 марта - теплая погода, днем ​​будет ясно. 10 марта похолодает на несколько градусов и пойдет дождь", - уточнила Диденко.

4 марта сообщалось, что юго-западный ветер принесет в Украину потепление.