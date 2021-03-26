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Вакцины от коронавируса разных типов не нужно использовать вместе – Ляшко

26.03.2021, 11:33
Вакцины от коронавируса разных типов не нужно использовать вместе – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Данных о взаимозаменимости вакцин против COVID-19 нет, сообщил на брифинге сегодня, 26 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, вакцины разных типов: на платформе мРНК (как Pfizer), векторные (как AstraZeneca) или инактивированные вирусные (как Sinovac) – не нужно считать взаимозаменимыми и использовать для двух доз разные препараты.

В то же время вакцины AstraZeneca от разных производителей можно использовать вместе, отметил Ляшко.

Ляшко напомнил, что Минздрав решил использовать все 500 000 полученных Украиной доз вакцины CoviShield (по лицензии AstraZeneca) для первой прививки, чтобы охватить максимальное количество украинцев. Вторая прививка будет делаться из последующих поставок.

Читайте также: В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoronaVac

Денис Юдин
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Виктор Ляшко вакцинация коронавирус COVID-19
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