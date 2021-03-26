Вакцины от коронавируса разных типов не нужно использовать вместе – Ляшко

Данных о взаимозаменимости вакцин против COVID-19 нет, сообщил на брифинге сегодня, 26 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, вакцины разных типов: на платформе мРНК (как Pfizer), векторные (как AstraZeneca) или инактивированные вирусные (как Sinovac) – не нужно считать взаимозаменимыми и использовать для двух доз разные препараты.

В то же время вакцины AstraZeneca от разных производителей можно использовать вместе, отметил Ляшко.

Ляшко напомнил, что Минздрав решил использовать все 500 000 полученных Украиной доз вакцины CoviShield (по лицензии AstraZeneca) для первой прививки, чтобы охватить максимальное количество украинцев. Вторая прививка будет делаться из последующих поставок.

22 марта 2021 года стали известны результаты последовательного применения разных типов вакцин на мышах.

25 марта в МОЗ допустили последовательное вакцинирование разными вакцинами одного типа.

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Денис Юдин

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