Ваши смартфоны – "троянские кони" для самых разных инфекций: данные исследования

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Смартфоны – это "пятизведочные отели со спа и бесплатным буфетом" для самых разнообразных микроорганизмов, в том числе патогенных и с устойчивостью к антибиотикам. Так выразились исследователи из Австралии и ОАЭ, которые выясняли, какие бактерии проживают на мобильных телефонах, пишет журнал Travel Medicine and Infectious Disease.

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Было обнаружено, что на каждом телефоне живет в среднем по восемь видов микробов. В большинстве исследований выявлено присутствие бактерий (в 54 случаях из 56), а в 16 исследованиях сообщалось и о наличии грибов рода Candida.

Золотистый стафилококк и коагулазонегативные стафилококки были самыми многочисленными выявленными организмами: эти два микроба и кишечная палочка присутствовали в более трети исследований. Устойчивые к многим антибиотикам Staphylococcus aureus, Acinetobacter и Bacillus присутствовали в более трети исследований по мобильным телефонам медиков.

Авторы уверены, что на аппаратах есть и коронавирус SARS-CoV-2, пишет EurekAlert.

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Средний уровень бактериального загрязнения мобильных телефонов, рассчитанный в докладе, составляет 68%. Авторы отмечают, что это заниженные показатели: реальное загрязнение выше, так как патогены - не только бактерии (по которым в основном и проводилось исследование), но и вирусы, простейшие, грибы и другие.

"Эта работа раскрывает возможную роль мобильных телефонов как "троянских коней" в передаче микробных инфекций при эпидемиях и пандемиях", - пишут авторы и советуют ежедневно и неоднократно дезинфицировать их салфетками/тампонами с содержанием спирта не менее 70% .

В период 2011—2018 распространение мобильных телефонов взлетело с 10 до 60%, а к 2025 году показатель, вероятно, достигнет 79%.

Человек касается мобильного в среднем более трех часов в день – до 2600 раз за 24 часа.

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