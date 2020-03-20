Во Львове подтвержден случай заболевания коронавирусом - Садовый

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Во Львове подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый со ссылкой на главврача инфекционной больницы.

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Заболевший - житель Львова 1950 года рождения, он вернулся из Германии 13 марта.

Позитивный результат теста на коронавирус подтвержден двумя частными лабораториями в Киеве и Львове, материалы направлены в Центр общественного здоровья.

Пациента госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшей реакции, сообщил Садовой.

До конца недели Украина получит 10 млн экспресс-тестов из Китая.

По состоянию на 10:00 сегодня, 20 марта, в Украине было подтверждено 26 случаев коронавирусной болезни, из них три - со смертельным исходом.

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