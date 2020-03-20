Во Львове подтвержден случай заболевания коронавирусом - Садовый

Во Львове подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый со ссылкой на главврача инфекционной больницы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Заболевший - житель Львова 1950 года рождения, он вернулся из Германии 13 марта.
Позитивный результат теста на коронавирус подтвержден двумя частными лабораториями в Киеве и Львове, материалы направлены в Центр общественного здоровья.
Пациента госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшей реакции, сообщил Садовой.
Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости