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Во Львове подтвержден случай заболевания коронавирусом - Садовый

Во Львове подтвержден случай заболевания коронавирусом - Садовый - Фото
Фото: ЕРА
20.03.2020, 19:03

Позитивный тест на COVID-19 подтвердился у жителя Львова, вернувшегося неделю назад из Германии

Во Львове подтвержден первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в Facebook мэр города Андрей Садовый со ссылкой на главврача инфекционной больницы.

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Заболевший - житель Львова 1950 года рождения, он вернулся из Германии 13 марта.

Позитивный результат теста на коронавирус подтвержден двумя частными лабораториями в Киеве и Львове, материалы направлены в Центр общественного здоровья.

Пациента госпитализируют в инфекционной больнице. Информация передана правоохранительным органам для дальнейшей реакции, сообщил Садовой.

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Денис Юдин
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