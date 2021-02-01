Во Львове решили бороться с гололедом в парках с помощью кофе: видео

Во Львове в рамках пилотного проекта для борьбы с гололедом пробуют использовать кофейную гущу. Советник мэра Ирина Оршак говорит, что этот метод используют в скандинавских странах, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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Оршак отмечает, что кофейная гуща имеет абразивные свойства, она также не вредит зеленым насаждениям, более того — может быть для них полезной.

Советник мэра говорит, что дороги или внутриквартальные дорожки возле жилых домов посыпать кофе не будут. По ее словам, кофейная гуща эстетичнее смотриться в парках.

Сегодня 20 кг кофейной гущи использовали для посыпания 200 метров дорожек в парке "700-летия Львова". "Посмотрим, как это сработает. Когда будет хорошая погода, то посмотрим, как будет таять лед. Он тает из-за темного ресурса – впитывая солнечные лучи, он расщепляет лед", – сказала чиновница.

По ее словам, кофейный жмых бесплатно предоставляют многочисленные кафе. Сегодня дорожки в парке посыпали гущей от сетей "Копальня кави" и "Арома кава". Предварительно ее просушили.

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Вадим Ребрина

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