Во Львовской области умер вакцинированный. Предварительно, у него было больное сердце

Во Львовской области умер 63-летний мужчина, за день до смерти он вакцинировался против коронавируса препаратом Covishield (Oxford-AstraZeneca). По предварительным данным, у него были проблемы с сердцем, написал в Facebook глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий.

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Как сообщил глава ОГА, мужчине было 63 года, он получил вакцину Covishield 15 апреля, а 16-го – умер.

По предварительной информации, в соответствии со свидетельством о смерти, у мужчины была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Этот летальный случай зарегистрировали как неблагоприятное событие после вакцинации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после прививки, пишет Козицкий.

По его словам, смерть мужчины рассматривает региональная группа оперативного реагирования ОГА. "Вакцинация против COVID-19 не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин", – напомнил Козицкий.

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Ранее в Украине фиксировали два случая смерти после вакцинации Covishield. В Одесской области умерла имевшая сердечно-сосудистые заболевания военнослужащая (предварительно, из-за острого расстройства кровообращения), а в Черновцах – провизор аптеки (предварительно, из-за острого мозгового инсульта).

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Марк Сировой

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