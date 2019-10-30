Воздух в Киеве с прошлой недели стал еще грязнее

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Уровень загрязнения воздуха в Киеве по сравнению с предыдущей неделей несколько повысился за метеорологических условий, однако в ближайшие дни в столице ожидается понижение температуры воздуха и усиление скорости ветра, что не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что антициклональный характер погоды с температурными инверсиями и застоями воздуха способствовал накоплению вредных примесей в воздухе. Наиболее заметное повышение содержания загрязняющих примесей было зафиксировано 22-23 октября.

В то же время там добавили, что сильные туманы, особенно 24-25 октября, способствовали переувлажнению воздуха и некоторому вымыванию вредных примесей из атмосферы, то есть в данном случае туманы сыграли полезную роль - уменьшили уровень загрязнения воздуха в конце недели.

Фото: Радиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фото