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Воздух в Киеве с прошлой недели стал еще грязнее

Воздух в Киеве с прошлой недели стал еще грязнее - Фото
Фото: depositphotos.com
30.10.2019, 19:32

В ближайшие дни погода изменится и воздух должен стать чище

Уровень загрязнения воздуха в Киеве по сравнению с предыдущей неделей несколько повысился за метеорологических условий, однако в ближайшие дни в столице ожидается понижение температуры воздуха и усиление скорости ветра, что не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что антициклональный характер погоды с температурными инверсиями и застоями воздуха способствовал накоплению вредных примесей в воздухе. Наиболее заметное повышение содержания загрязняющих примесей было зафиксировано 22-23 октября.

В то же время там добавили, что сильные туманы, особенно 24-25 октября, способствовали переувлажнению воздуха и некоторому вымыванию вредных примесей из атмосферы, то есть в данном случае туманы сыграли полезную роль - уменьшили уровень загрязнения воздуха в конце недели.

 Фото: Радиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фото

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загрязнение киев
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