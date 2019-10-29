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29.10.2019, 21:02

Радиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фото

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Радиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фотоРадиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фотоРадиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фотоРадиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фото
Радиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фотоРадиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фотоРадиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фотоРадиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фото
Радиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фотоРадиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фотоРадиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фотоРадиационную аварию в киевской обсерватории ликвидировали: фото

Источники излучения исследуют и постараются установить состав и владельцев. Опасности для киевлян нет, заверили в Госагентстве

Вечером 29 октября стало известно о ликвидации радиационной аварии, произошедшей в лаборатории Центральной геофизической обсерватории Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения.

Сообщается, что специалисты обнаружили и изъяли два заброшенных источника ионизирующего излучения неизвестного происхождения. "Эти источники были помещены в защитные контейнеры соответствующего типа и перевезены на временное хранение на пункт хранения радиоактивных отходов", - рассказали в агентстве и добавили, что в будущем их исследуют для установления состава и возможных владельцев.

После ликвидации аварии специалисты проверили прилегающую территорию и констатировали отсутствие угрозы для персонала лаборатории и окружающей среды.

  • Вчера стало известно, что в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины в Киеве выявлен повышенный уровень радиационного излучения.
  • Сегодня там были обнаружены два источника ионизирующего излучения.

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Теги: радиация, обсерватория, авария, радиоактивные отходы
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