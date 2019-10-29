В киевской обсерватории нашли два источника радиации

Радиация (фото - pixabay.com)

В здании Центральной геофизической обсерватории в Киеве было обнаружено два источника радиации. Об этом сообщили в Государственном центре по ядерной и радиационной безопасности.

В ведомстве уточняют, что повышение радиационного фона не связано с эксплуатацией исследовательского ядерного реактора, находящегося на территории Института ядерных исследований Академии наук. Сообщается, что один источник ионизирующего изучения, по предварительным данным, находится в конструкции самого здания, которое построили в 1987 году.

Уровень излучения в помещении, где нашли первый источник, составляет до 600 мкЗв/ч, а в соседней комнате этот показатель составил 100-170 при норме 0,24 мкЗв или до 0,44 мкЗв - для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди.

При обследовании территории нашли еще один источник - там уровень излучения составляет 480 мкЗв /ч.

"Для окружающей среды угрозы нет", - сообщили в центре и добавили, что на месте работают профильные специалисты

Вчера стало известно, что в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины в Киеве выявлен повышенный уровень радиационного излучения.

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