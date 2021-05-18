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Все желающие граждане Китая в Украине уже вакцинировались: как так вышло

18.05.2021, 12:04
Все желающие граждане Китая в Украине уже вакцинировались: как так вышло - Фото
Фото: Rungroj Yongrit/ЕРА

Все желающие граждане Китая в Украине, а также проживающие здесь этнические китайцы вакцинировались препаратом CoronaVac в обход плана Минздрава об иммунизации населения. В министерстве говорят, что Украина добровольно предоставила гражданам Китая около 3000 доз вакцины, пишет Бабель.

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Сообщается, что китайских граждан вне очереди прививали в конце апреля. В Минздраве уверяют: это не было обязательным условием поставки Украине китайской вакцины CoronaVac. При этом правительство достигло договоренностей с Китаем по увеличению квот, на которые Украина может претендовать по поставкам вакцин, говорят источники издания.

Журналисты отмечают, что в Минздраве рассмотрят соответствующие обращения по вакцинации своих граждан от других стран, если такие будут. 

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что еще одна страна "пригнала самолетом багаж вакцин" для того, чтобы вакцинировать своих дипломатов и проживающих в Украине граждан.

"Каждый выкручивается, как может", – сказал он.

Станислав Стороженко
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Китай минздрав МОЗ вакцинация вакцина дмитрий кулеба коронавирус COVID-19 CoronaVac
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