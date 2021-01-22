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Все онлайн: регистрация, больничные и налоги. В Минцифре анонсировали новые услуги

22.01.2021, 08:44
Все онлайн: регистрация, больничные и налоги. В Минцифре анонсировали новые услуги - Фото
Михаил Федоров (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в Facebook о новых проектах, которые планируется запустить в приложении Дия в первом квартале 2021 года.

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Что появится в приложении Дия:

  1. Цифровая подпись, которая упростит получение услуг и подписывание документов в режиме онлайн.
  2. Изменение места регистрации в режиме онлайн.
  3. Строительные онлайн-услуги – уведомления о начале строительных работ и введении в эксплуатацию объектов СС2 и СС3 (жилые дома от пяти этажей и жилые комплексы многоэтажных домов).
  4. Автоматическая регистрация бизнеса – регистрация услуг для ФОП.
  5. Налоговые услуги. В Дие можно будет воспользоваться услугами кабинета налогоплательщика. 
  • 2 декабря 2020 года НБУ разрешил банкам принимать цифровые паспорта в приложении Дия при кассовых операциях.

Читайте также: $250 вместо миллиона. Поиск уязвимостей в Дие закончился провалом для "белых" хакеров

Дарья Мостовая
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ФОП налоги регистрация Михаил Федоров Дія Минцифра Дия цифровая подпись

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