Все онлайн: регистрация, больничные и налоги. В Минцифре анонсировали новые услуги
22.01.2021, 08:44
Михаил Федоров (Фото: пресс-служба Кабмина)
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в Facebook о новых проектах, которые планируется запустить в приложении Дия в первом квартале 2021 года.
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Что появится в приложении Дия:
- Цифровая подпись, которая упростит получение услуг и подписывание документов в режиме онлайн.
- Изменение места регистрации в режиме онлайн.
- Строительные онлайн-услуги – уведомления о начале строительных работ и введении в эксплуатацию объектов СС2 и СС3 (жилые дома от пяти этажей и жилые комплексы многоэтажных домов).
- Автоматическая регистрация бизнеса – регистрация услуг для ФОП.
- Налоговые услуги. В Дие можно будет воспользоваться услугами кабинета налогоплательщика.
- 2 декабря 2020 года НБУ разрешил банкам принимать цифровые паспорта в приложении Дия при кассовых операциях.
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