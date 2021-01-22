Все онлайн: регистрация, больничные и налоги. В Минцифре анонсировали новые услуги

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в Facebook о новых проектах, которые планируется запустить в приложении Дия в первом квартале 2021 года.

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Что появится в приложении Дия:

Цифровая подпись, которая упростит получение услуг и подписывание документов в режиме онлайн. Изменение места регистрации в режиме онлайн. Строительные онлайн-услуги – уведомления о начале строительных работ и введении в эксплуатацию объектов СС2 и СС3 (жилые дома от пяти этажей и жилые комплексы многоэтажных домов). Автоматическая регистрация бизнеса – регистрация услуг для ФОП. Налоговые услуги. В Дие можно будет воспользоваться услугами кабинета налогоплательщика.

2 декабря 2020 года НБУ разрешил банкам принимать цифровые паспорта в приложении Дия при кассовых операциях.

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Дарья Мостовая

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