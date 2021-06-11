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Вслед за США. Сотрудники британского посольства тоже примерили желто-синюю форму: фото

11.06.2021, 13:40
Вслед за США. Сотрудники британского посольства тоже примерили желто-синюю форму: фото - Фото
Сотрудники посольства Британии в форме (источник - facebook.com_ukinukraine)

Вчера в новой форме украинской футбольной сборной сфотографировались сотрудники посольства США. Сегодня их примеру последовали коллеги-дипломаты из посольства Великобритании. Они напомнили о том, что Крым – это Украина и пожелали всем командам успеха на Евро-2020.

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"Мы не могли не примерить на себя новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта Украины в ее международно признанных границах, включая Крым", – подчеркнули в посольстве.

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Дарья Мостовая
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