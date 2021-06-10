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Сотрудники посольства США сфотографировались в новой форме украинской сборной по футболу

10.06.2021, 21:25
Сотрудники посольства США сфотографировались в новой форме украинской сборной по футболу - Фото
Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Сотрудники посольства США в Украине сфотографировались в новой форме сборной Украины по футболу, в которой команда должна выступить на Евро-2020, и которая возмутила страну-агрессора Россию. Фото опубликовано в Facebook посольства.

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"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!" – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
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США футбол евро-2020 Кристина Квин
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