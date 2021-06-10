Сотрудники посольства США сфотографировались в новой форме украинской сборной по футболу
10.06.2021, 21:25
Фото: facebook.com/usdos.ukraine
Сотрудники посольства США в Украине сфотографировались в новой форме сборной Украины по футболу, в которой команда должна выступить на Евро-2020, и которая возмутила страну-агрессора Россию. Фото опубликовано в Facebook посольства.
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"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!" – говорится в сообщении.
- 6 июня была представлена новая форма сборной: на ней изображена карта Украины с временно оккупированным РФ Крымом. Ее критиковали политики и футбольные чиновники России, однако в УЕФА сообщили, что утвердили форму на Евро-2020. Российский футбольный союз пожаловался на форму в УЕФА.
- Сегодня, 10 июня, Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал убрать слоган "Героям слава!" с формы сборной Украины на Евро-2020.
- Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА.
- В Офисе президента Владимира Зеленского считают, что лозунг "Слава Украине!" на форме национальной сборной является "абсолютно правильным и не может вызвать никаких оговорок", а ответ "Героям Слава!" записан в "душе каждого украинца".
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